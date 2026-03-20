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把佛堂當提款機！高雄一名王姓女出納利用在佛堂任職的機會，兩年內大膽偽造109張支票，掏空公款高達4545萬餘元，遭高雄地院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，王女上訴二審後，在庭上自揭因長期罹患重度憂鬱症，為了排解壓力才沉迷線上遊戲「課金」儲值，並以領有身障手冊、需照顧臥病長輩為由請求緩刑。不過，高雄高分院審理後認為，其行為嚴重破壞金融秩序，客觀上不值得同情，裁定駁回上訴，維持8年徒刑，全案仍可上訴。檢警調查發現，王女自2018年7月起受雇於高雄一家佛堂，起初擔任文書，半年後轉任財務出納，掌握零用金與支票開立等大權。沒想到王女竟從2021年7月起心生歹念，趁職務之便私藏109張空白支票，並趁財務長與總財務長不注意，盜用兩人保管的佛堂公章與負責人私章。王女隨後在支票填上日期與巨額票面金額，並在背面簽名背書轉讓給自己，直接前往銀行兌現。在短短兩年多的時間裡，累計侵占金額高達4545萬4474元，所得款項全數轉入個人帳戶供其揮霍。案經一審高雄地院判處8年有期徒刑後，王女不服提起上訴。她在二審期間坦承犯行，辯解自己是因為罹患重度憂鬱症，在壓力無法排解下才將侵吞的款項用於線上遊戲儲值。王女強調，自己領有輕度身心障礙證明，且家中經濟狀況不佳，還有年邁患病的雙親及公婆需要照顧，若入監服刑，長輩將無人照料。請求法官依《刑法》第59條「情輕法重」給予減刑並宣告緩刑。法官審理後認為，王女偽造的支票數量驚人，且不法獲利高達4500多萬元，僅是為了滿足個人私慾就實施犯行，客觀上難以引起一般人同情。法院指出，如此巨額的犯罪已嚴重影響票據交易的公信力與金融秩序，原判8年徒刑與罪行相當，並無過苛。法官進一步說明，王女所述的病情與家庭困境，雖然可作為量刑參考，但並不符合法定減刑要件；且由於判刑超過2年，依法本就無法宣告緩刑。最終判決駁回上訴，維持原判8年有期徒刑，可上訴。