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▲安信建經啟動企業健診，吸引土城工業區地主參與關注重建與轉型議題。（圖／安信建經提供）

隨著AI、高科技製造與智慧產業快速發展，企業對智慧化廠辦與研發空間需求持續增加，產業的變化讓傳統舊廠的企業主萌生轉型重建念頭，加上二代陸續接班，對於家族資產的長期規劃與產業轉型也開始有不同思考。對此，安信建經於3月18日於新北市土城區舉辦「2026企業健診」，分享工業地產面臨的課題與解方，同時也邀來專業建築師，探討設計開發及價值提升的議題，吸引超過60位工業區地主熱情參與。安信建經總經理張峰榮表示，雙北許多工業區位於交通便利的產業核心區域，發展已久且佔地廣大，聚落成熟完整。但廠房啟用多年，設備老舊，除了能源消耗外、容易造成工安危機外，往往難以負荷新興科技產業所需，產業轉型不易；加上二代陸續接班，年輕一輩更願意思考轉型與資產活化，帶動重建風潮與地主的詢問度，也是安信建經推動企業健診的契機。安信建經於活動現場分享6大工業區的核心優勢與價值、介紹AI產業鏈、生技或半導體等新興產業的廠辦需求，分析目前老舊工業區面臨的課題與解方。會中也請到具豐富工業區地產設計經驗的建築師徐兆立，以「工業區進化論」為主題，分享工業區改建的經典案例，以及如何將老舊廠房轉型為智慧型建築，結合永續ESG的綠建築等議題，為地主提供更多實務參考。會中參與地主提問，自家是二代接班，上一代經營工廠已經40多年，目前廠房屋齡很高、產業也面臨轉型考驗，該如何評估是自行重建開發，抑或出租、售地何者最好？引起現場不少地主心有所感的點頭稱是。安信建經全案管理顧問回應，這是目前工業區地主們最常見的大哉問，但每案狀況不同，需透過個案評估、分析土地條件、容積使用與市場需求等才能明朗。顧問進一步表示，然就資產活化的角度來看，老舊廠房因空間效率低、設備老化，甚至有安全的疑慮。但若透過重建導入智慧廠辦或企業營運空間更新，將有助資產價值提升。過去亦曾有個案在重建後整體價值提升至少1.5倍，效益吸睛。此外，若後續經營想法有調整，在工業區交通與聚落優勢加持下，更有機會進一步吸引AI相關新穎產業洽談與進駐，成為進可攻、退可守的物件，達到整體產業環境與資產價值的提升。安信建經表示，近年政府也在各工業區積極推動「都市更新」及「工業區立體化」政策，透過容積獎勵與誘因，鼓勵老舊廠房重建活化，提升產業空間效率並促進產業升級，建議有意推動重建的地主把握契機。若對相關法源不熟、不知何處著手，可洽詢如安信建經等相關專家。安信建經長期深耕於不動產管理領域，累積豐富的產業資源，「全案管理」顧問團隊將透過專業分析，提供包含：統籌資金、建築設計、營建管理、物管售服等一站式完整服務機制，協助地主評估最適切的獎勵機制、開發效益，促進資產活化。