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衛福部研議將開放中醫師使用超音波，中醫師公會全聯會理事長蘇守毅說，目前已有62位中醫師取得合格證書超音波醫學會，可以有更明確的治療依據。中醫藥司長蘇奕彰則表示，會再與全聯會、西醫相關團體確認，討論訓練指引及範圍，但目前尚無時程表。先前中醫師公會全聯會盼推動中醫師使用超音波作為看診輔助，而目前全台也已有62位中醫師加入超音波醫學會，盼確認針灸、辨別病人是否單純腹痛。蘇守毅提到，超音波使用範圍相當廣泛，包括腸胃道、心臟、婦產科等，但因為西醫師公會有所顧慮，仍需要溝通。蘇奕彰則說，對於中醫師超音波使用的範疇，會由中醫師全聯會跟西醫超音波學會等相關團體進行討論。他表示，全聯會和西醫相關團體確認，但目前尚未有時程表。蘇奕彰提到，會考量全國性產業的政策方向，除了確認訓練、指引，還有適用範圍，盼讓超音波做為輔助，更安全、有成效。