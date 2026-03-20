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國民黨籍台北市議員李傅中武爆出涉詐領助理費，今（20日）遭到檢調前往其辦公室搜索，引發外界熱議。而李傅中武也被起底，其妹妹是知名藝人傅天穎，而傅天穎2008年因懷孕和陳子強結婚後，兩人婚姻維持5年劃下句號，目前已淡出演藝圈。其更被挖出2013年7月時和緋聞男友全權在新北市中和四號公園上演「活春宮」，被依妨害公務、公然猥褻等罪嫌起訴。案經法院審理後，全權犯侮辱公務員罪，判處拘役80日；至於公然猥褻部分兩人均無罪。判決書指出，全權和傅天穎於2013年6月30日晚上9時許相約女方位於新北市的住處見面，兩人前往便利商店購買酒和食物後，便散步至新北市中和四號公園。於凌晨1時45分兩人相互擁抱、親吻，一時情慾難耐，當場在草地上發生性行為，傅天穎更戲稱：「不要強姦我！」等語。怎料，這句話被一旁路過的民眾聽見並將車燈打開，全權見狀後辱罵：「看X小。」民眾擔心憾事發生，隨即前往派出所報案。警方獲報到場後，要求全權提供身分證件，但全權不僅拒絕配合甚至還對員警當場咆哮，辱罵「白癡啊」、「你是智障啊」等語，儘管員警一再勸導，全權仍繼續謾罵，不斷高喊：「智障啊你，小警察了不起啊？」過程中，員警欲將全權上銬，其怒吼：「你銬我，我就媽的殺了你。」雙方因而爆發爭執，導致兩名員警受有手部擦挫傷、紅腫，指頭骨折等傷害。法官認為，全權於員警依法執行職務時，未謹言自身言行對員警以粗言穢語辱罵及施以脅迫、強暴手段所無非是，考量其於審理時坦承犯行，並和兩名員警和解，傷害部分不受理，僅因妨害公務判拘役80天，可易科罰金8萬元。；另傅天穎、全權涉及公然猥褻部分，雖兩人否認發生性行為，但法官根據證人所述、現場照片等，認定兩人有發生性行為，但因不符「意圖使人觀覽」之主觀上要件，故判兩人無罪。