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台中市西屯區黎明路三段一家火雞肉飯今（20）日凌晨4時30分許店內發生打架情事，兩方年輕人互看不順眼大打出手，椅子橫飛，臺中市政府警察局第六分局接獲報案立即派遣巡邏警力趕赴現場處置，警方將滋事者共8人全帶回派出所偵訊，訊後依聚眾鬥毆跟傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。這家火肉飯因不時發生酒客衝突的戲碼，已在店內張貼「打架打的贏，警察抓不停，打架打不贏，針線縫不停」的勸架文。據了解，雙方係於附近夜店外酒後發生口角，雙方事後到附近一家火雞肉飯吃宵夜時又不期而遇，進而演變為衝突事件，經店家發現後立即向警方報案，第六分局獲報後立即派遣警力16員到場，員警掏槍大聲喝斥要求趴下，順利壓制在地並迅速控制現場眾人，當場將徐男（25歲）、葉男（26歲）、張男（21歲）、陳男（26歲）、李男（25歲），及另一方賴男（28歲）、巫男（32歲、頭臉擦挫傷）、蔡男（29歲）共8人全帶回派出所偵訊並依法偵辦。據指出，該家火雞肉飯附近有夜店及酒店，許多酒客散場後都會到這家火肉飯吃宵夜，不時發生酒客衝突大打出手的戲碼，店家十分困擾，更在店內張貼「打架打的贏，警察抓不停，打架打不贏，針線縫不停」不要打架的告示。警方強調，對於任何暴力滋事行為，必定嚴正執法、迅速處置，以維護社會秩序與民眾安全。