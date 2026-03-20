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台北市國民黨籍四連霸議員李傅中武，今日因涉嫌詐領助理費遭檢調搜索約談，現年53歲的李傅中武政壇資歷深厚，更因身為女星傅天穎親哥哥、藝人陳子強前大舅子的身分備受關注。隨著弊案爆發，李傅中武過去與陳子強「離婚情義仍在」的深厚私交，以及妹妹傅天穎當年婚變的爭議，也因這起貪汙疑雲再度被翻出，引發熱議。回溯過往，明華園第三代藝人陳子強與李傅中武的妹妹傅天穎，於2008年因未婚懷孕閃電結婚，然而這段婚姻在教育理念、生活習慣及財產分配等觀念上長期存在分歧，兩人最終在2013年正式簽字離婚。儘管婚姻以破局收場，陳子強與李傅中武的情誼卻未因此中斷。2014年4月，李傅中武與前妹夫陳子強首度於《月亮上的幸福》同台對戲，展現絕佳默契。當時李傅中武大讚陳子強「有情有義」，感念他過去曾全程陪同拜票；李傅中武更在記者會上辛辣自嘲，笑稱自己與妹妹傅天穎長太像，讓陳子強對戲時難免「觸景傷情」，幽默發言一度讓陳子強差點招架不住。相較於哥哥與前夫在演藝與政壇上的相互扶持，妹妹傅天穎的處境則相對落寞。傅天穎在離婚前後曾與緋聞男友爆出在公園的「活春宮」爭議事件，儘管最終法院判決無罪，但該負面新聞已對其演藝形象造成致命重創，演藝事業幾近停擺。對於親妹妹的私生活爭議，李傅中武當時態度相當冷靜且理性。他曾公開表示，每個人都是成年人，必須對自己的私生活以及行為後果負責，不論結果好壞都應由自己承擔，就如同他當年決定從警界轉戰政壇一樣，都是個人選擇。如今，這位在選民心中基層實力雄厚的四連霸議員，卻因涉嫌詐領助理費遭到檢調搜索，真相究竟為何？仍有待司法進一步釐清。