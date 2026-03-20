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民眾黨不分區立委李貞秀因國籍引發立委資格爭議，白營不滿內政部長劉世芳日前拒絕接受李貞秀質詢，今（20）日黨團憤而提案譴責內政部長劉世芳公然藐視國會。上午，民眾黨立委陳昭姿上台發言怒嗆綠營，「有本事請公開宣布台灣中國一邊一國，這才會有國籍法問題」，不料民進黨立委火速接招，馬上高喊「台灣中國一邊一國」，雙方戰火一觸即發。陳昭姿上台直言，行政權不能凌駕在國會之上，韓國瑜已經裁示，在還沒判決之前，李貞秀已經完成宣誓、拿到當選證書，就應依法行使職權，劉世芳卻傲慢霸道、不上台備詢，這是在對抗國會。若所有部長都學習劉世芳，召委也護航，那立院如何行使監督權？用普通法衝撞憲法、特別法，把本來應平等對待的新住民，嘴巴說一律平等，事實上是在製造標籤、對立，累積你們年底選舉的籌碼，要求立院做出最嚴厲的譴責、民進黨立刻停止踐踏民主的行為。陳昭姿越想越生氣，直接怒嗆綠營，單一國籍好，「有本事請公開宣布台灣中國一邊一國，請公開宣布台灣中國一邊一國，賴政府請宣示，才有所謂的國籍法！」民進黨立委迅速高喊口號，殺得陳昭姿錯手不及，要求現場時間暫停。但正當韓國瑜宣布時間暫停後，陳昭姿繼續對綠營立委狂喊，「你們不配！要賴總統親自講台灣中國一邊一國」、「這件事是你們立委講的嗎？憲法你說的嗎？你們執政8年，完全執政8年有提過修憲嗎？提過制憲嗎？你們當初答應我們的事都做了嗎？騙選票！有本事你就修憲！有本事你就制憲！」陳昭姿大爆氣，坐在主席台的韓國瑜頻頻發聲勸說，「昭姿委員…昭姿委員…陳昭姿委員…陳昭姿委員…」，但仍無法壓制不了陳昭姿的怒火，持續狂喊「有本事就修憲，賴總統親自公布兩岸是兩國！你才有國籍法問題！這都不懂嗎…小學生都懂的憲法！」