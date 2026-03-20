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今天為什麼要拜土地公？「頭牙」求財最靈驗

▲土地公掌管掌管民間財庫，農曆二月初二土地公頭牙這天拜土地公求財最靈驗。圖為資料照（示意圖／記者李政龍攝）

錯過早上 7 點吉時怎麼辦？這兩個時段還能補救

方案 A（當天補拜）： 只要在 太陽下山前（19:00 前） 完成即可，下午 13:00-17:00 也是不錯的選擇。



完成即可，下午 13:00-17:00 也是不錯的選擇。 方案 B（隔日補拜）： 若當天實在趕不回家，明（21）天 農曆二月初三 前往祭拜亦可，傳統上認為這兩天磁場最接近。



前往祭拜亦可，傳統上認為這兩天磁場最接近。 關鍵叮嚀： 祭拜的核心在於「誠心」，只要在白天陽氣旺盛時進行，不必過度恐慌。

葡萄、蓮霧可以拜拜嗎？熱搜水果禁忌大解密

葡萄可以拜拜嗎？ 答案是：可以！ 雖然有人擔心「成串」代表好事（或壞事）一連串，但在求財上，成串葡萄反而有「結實累累、財富豐收」的寓意，是祈求生意興隆的好選擇。



雖然有人擔心「成串」代表好事（或壞事）一連串，但在求財上，成串葡萄反而有「結實累累、財富豐收」的寓意，是祈求生意興隆的好選擇。 蓮霧可以拜拜嗎？ 建議盡量避開。傳統民俗認為蓮霧「中空」，代表「財庫空空、漏財」，對於想要補財庫的頭牙來說，並非首選。建議改用鳳梨（旺來）、香蕉（招財）或蘋果（平安）。

▲傳統民俗認為蓮霧「中空」，代表「財庫空空、漏財」，不建議拿來當當拜拜的供品。（示意圖／取自Pixabay）

準備供品： 準備土地公最愛的「花生」（象徵好事發生）、「麻糬」（黏住財運）及三杯清茶。

稟報身分： 點香後向土地公清楚報上姓名、出生年月日、現居地址。

誠心祈求： 具體描述願望，如「保佑工作順利、財源廣進」。

香過半： 等待香燒過半，擲筊請示土地公是否已享用完畢。

撤收： 燒完金紙（若有）後，將茶水灑在金爐周圍即完成。

今天是 2026 年 3 月 20 日，正是農曆二月初二「頭牙」，也就是土地公的聖誕！民間深信這天是求財、補財庫的最強吉日，不少賣場與廟宇一大早就湧現人潮。但如果您早上忙到沒時間去拜，或是睡過頭錯過了「黃金吉時」該怎麼辦？別擔心，《NOWNEWS》為您整理了最強補救攻略與祭拜懶人包，明（21）天補拜都還來得及。根據 Google Trends 顯示，網友瘋傳「今天為什麼要拜土地公？」其實，農曆二月初二是土地公任職後的第一次祭拜，稱為「頭牙」。土地公不僅是守護地方的福德正神，更是掌管民間財庫的「土地財神」。在這一天誠心祈求，能保佑這一年開工大吉、財源廣進，因此也被視為補財庫的最佳時機。2026 年土地公頭牙的最佳祭拜時間是，其中 07:00-09:00 更是補財庫的「超級吉時」。若您不幸錯過，請參考以下補救方案：在準備供品時，網友最熱搜的問題就是「葡萄、蓮霧能不能上桌？」：