我是廣告 請繼續往下閱讀

護國神山台積電人事異動！創辦人張忠謀最倚重的「大掌櫃」要退休了，台積電資深副總何麗梅將於4月退休，台積電今（20）日也證實，感謝何麗梅對公司的貢獻，並祝福她享受豐富的退休生活，這也正式宣告台積電高階管理團隊進入新時代。台積電今日表示，「日前內部公告企業策略發展組織及企業永續辦公室主管何麗梅資深副總經理將於2026年4月退休，台積公司感謝何麗梅對台積公司的貢獻，並祝福她享受豐富的退休生活。」媒體報導，何麗梅是台積電經營團隊中，相當傳奇的女性資深副總，也是張忠謀重用的「大掌櫃」，她是新竹市空軍眷村子女，45年次的她，因大學聯考分發而考上政大會計系，步入職場後，陸續在外商公司歷練會計與財務相關工作，1999年進入台積電從會計處處長做起，憑著實力一路升到會計長，還到台大進修取得EMBA學位，並被拔擢為副總經理暨財務長、兼任發言人。何麗梅今年70歲，她1999年加入台積電，截至目前已經在台積電服務約27年，資料顯示，何麗梅持有4580張台積電股票，市值大約85億元。而日前台積電也公告晉升四位資深副總經理與四位副總經理，此次何麗梅退休，也意味著台積電進入新的經營管理世代，新團隊將帶領台積電走向什麼樣的新氣象，值得持續觀察。