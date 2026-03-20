我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成美文化園每年春季迎來夢幻的許願藤花季，一年兩度迎來花期，紫色花串如瀑布般垂落，形成浪漫花廊景致。(圖／成美文化園提供2026.3.20)

▲每年春季迎來夢幻的許願藤花季，紫色花串如瀑布般垂落，形成浪漫花廊景致。(圖／成美文化園提供2026.3.20)

彰化永靖「成美文化園」迎來年度紫色盛事，園內「許願藤」如瀑布般垂掛，構築成夢幻的紫色花廊。適逢4月連假，園區結合自然景致與節慶，將於4月 3日起推出「成美趣味兒童節」，除邀請街頭藝人與故事劇團演出，更提供「買大送小」入園門票優惠。園方表示，紫色錫葉藤花期正盛，搭配日式造景與百年古厝，是清明連假拍照打卡的指標景點。俗稱「許願藤」的錫葉藤擁有「天使之顏」美譽，每年3至4月與11月為主要花期。成美文化園內的許願藤色澤深邃、花型緊密，盛開時猶如紫色風鈴隨風搖曳，與園區內的精緻日式庭園及百年古厝相互映襯，展現出春季獨有的浪漫與禪意。園方特別指出，許願藤常被誤認為日本紫藤，但兩者品種不同，許願藤花色較濃、花序茂密，且較能適應台灣氣候，在陽光照射下展現出強韌且優雅的觀賞風貌。不論是專業攝影師或尋求放鬆的旅人，都能在紫色廊道間感受季節更迭之美。針對即將到來的4月連假，園區特別規劃「成美趣味兒童節」系列活動（4/3-4/6），在東園區設置熱鬧的節日市集，集結美食小吃、創意手作及街頭藝人表演。活動亮點包含，4月3日登場的「泡泡達人秀」，以巨型泡泡打造夢幻視覺饗宴；4月5日則有「尖尖故事屋」，透過沉浸式劇場引導孩子進入想像世界。此外，草地區設有「童玩廣場」，提供懷舊童玩闖關，讓家長與孩子在互動中重溫童年單純的快樂。為回饋旅客，成美文化園於連假期間（4/3-4/6）祭出有感優惠：凡一名大人購買全票入園，即可免費攜帶一名12歲（含）以下孩童進場。園方強調，春季不僅是賞花最佳時機，也是親子走入戶外、親近文化遺產的好機會，希望能透過門票優惠方案，讓更多家庭輕鬆展開一場愜意、知性與感性兼具的春季小旅行。