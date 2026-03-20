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台中市長盧秀燕訪美行程即將進入尾聲，她於美東時間18日拜會美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席巴拉特，感謝巴拉特長期對台美關係的堅定支持，盼藉此行深化雙方友好情誼。她反映民意的同時，積極聆聽美方戰略觀點，力求扮演雙向溝通橋樑，讓台美對話管道更加暢通無阻。美國共和黨籍聯邦眾議員馬里奧·狄亞士-巴拉特（Mario Diaz-Balart）是眾院「國會台灣連線」的共同主席，他堅定支持台灣，致力推動強化台灣防衛能力及參與國際組織，是美國國會中重要的友台聲音，巴拉特曾多次訪問台灣、與台灣高層會面，重視台美關係與印太地區安全。會談中，盧秀燕感謝巴拉特站在第一線全力推動友台法案，此次拜會是為將台灣人民追求穩定與繁榮的真實聲音反映給美方決策者，同時積極聆聽美方戰略觀點，力求扮演雙向溝通橋樑，讓台美之間對話管道更加暢通無阻。盧秀燕對於搭乘內部地鐵往返參、眾議院的便捷體驗印象深刻，認為這不僅展現行政效率，更印證台美間的友好默契。她邀請巴拉特主席再度訪台，親身感受台中城市的魅力與熱情。