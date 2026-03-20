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▲國立清華大學藝術學院科技藝術研究所專任助理教授曹女，19日在台61線遇車禍身亡。（圖／翻攝清華大學科技藝術研究所網站）

桃園市觀音區台61線南下34公里處草漯路段發生恐怖車禍！昨天（19日）上午，一輛聯結車撞上因故停在路肩、由52歲曹女駕駛的小客車，撞推行20公尺後，小客車傾斜卡在聯結車與水泥護欄之間，右前輪噴飛、車身也因擠壓變形，曹女也受困在駕駛座內，失去呼吸心跳，警消獲報後趕赴現場，隨即將她救出送醫，但仍回天乏術，如今，死者身分也曝光，她竟是國立清華大學藝術學院科技藝術研究所專任助理教授，同事接獲她離世的噩耗，紛紛感到震驚與不捨。這起車禍事故發生在桃園市觀音區台61線南下34公里處草漯路段，19日上午10時37分，事發當時，52曹姓女子因故將轎車停靠在路肩，不料後方由56歲吳姓男子駕駛的聯結車疑因未注意車前狀況，竟直接從後方猛撞，小客車被往前推進長達20公尺後，整輛車傾斜卡在水泥護欄與的聯結車之間，車體變形、右前輪噴出外，曹女也受困在駕駛座內沒了呼吸心跳。消防獲報後，緊急將她送往衛福部桃園醫院新屋分院搶救，但最終仍傷重不治據了解，曹女不僅擁有昆士蘭理工大學熱帶作物研究群組（現隸屬未來環境研究所）博士外，生前更擔任國立清華大學藝術學院科技藝術研究所專任助理教授，並同時受聘於國立臺北藝術大學新媒系擔任兼任助理教授。面對這起突如其來的噩耗，與她共事的夥伴難掩震驚與不捨，感嘆事發前一天雙方還在討論國科會計畫的細節，且她才剛遞出升等申請，正處於學術與創作生涯的重要階段，未料車禍意外竟帶走她的寶貴性命。對此，國立清華大學校方表示，事發後已掌握相關訊息並積極進行後續確認。針對學生最關心的課務問題，清大校方特別強調，若任課教師因故無法按時授課，各系所主管將第一時間啟動相關協調機制進行處理，確保教學運作維持正常，守護學生的受教權益。