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中東衝突持續，國際黃金現貨價格卻持續修正，甚至每盎司一度跌破4600美元，下探4502美元，目前在4670美元盤整。對此，專家指出，可能與市場擔心美國私人信貸危機等有關，加上黃金流動性強，有些基金拋售黃金，以支應流動性，但這是短期性技術面影響，黃金仍是替代性安全資產，還是看多。台灣銀行分析，過去1週市場焦點仍在中東戰場，美以對伊朗的攻擊陷入膠著，荷姆茲海峽續遭封鎖，油價自2022年後再度突破100美元加深通膨升溫疑慮，市場對美國聯準會（Fed）今年降息預期僅剩1碼，美元及美債殖利率紛紛走高，壓抑金價上漲動能。此外，美國聯準會若按兵不動，也進一步推高美元指數，將對金價形成一定壓力。不過，台銀，若中東戰事有更新的進展，金價有機會加深市場避險情緒，帶動金價反彈。在美國聯準會昨日宣布利率不變，美元指數一度衝上100，國際金價現貨也進一步修正，一度下探4502美元，在美元指數回落至100以下，目前金價也反彈來到4676美元附近。至於中東衝突持續，為何戰爭金價未持續走高，反而還跌不停，甚至一度失守4600美元？渣打集團大中華及北亞區首席經濟學家丁爽受訪時表示，可能與最近其他事件包括市場擔心美國私人信貸危機有關，對資金流動性需求增加，加上黃金變現流動性強，有些基金會拋售黃金來獲得流動性。不過，他認為，這是短期技術性影響，黃金仍是替代性安全資產，長期還是看好，不管是民間需求，還是央行、主權基金對黃金需求，需求方仍對黃金提供一些支撐。至於市場喊出今年上看6000美元以上，渣打目前預估，年底前會回到5100美元，當然，若有新訊息會隨著視情況調整預測值。