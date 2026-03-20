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▲立委楊瓊瓔強力要求水利署與自來水公司確保大安溪伏流水以「農業灌溉優先」(圖／楊瓊瓔服務處提供2026.3.20)

春雨遲未報到，中部水情告急，鯉魚潭水庫蓄水量已跌破34%。台灣自來水公司為穩定供水，抽取大安溪伏流水支應，卻引發后里農民強烈反彈，質疑公部門「說一套、做一套」，形同與農搶水。立委楊瓊瓔（19）日召開協調會，最終達成「農業用水優先」共識，要求水公司設置流量計公開數據，確保春耕灌溉無虞。后里區公館里長馮詠淮在協調會指出，官方原承諾每日僅抽伏流水10小時供民生，其餘14小時留供農業，但他連續觀察24小時後發現，水公司實際上幾乎全天候抽水輸往給水廠。馮詠淮痛批，目前每日抽取約7萬噸水，分配卻嚴重偏向民生，導致灌區末端農田無水可用，水田灌溉僅3天即乾裂，農民被迫承受缺水壓力。市議員邱愛珊指出，過度抽取伏流水會削弱土地涵養能力，「土壤變乾，反而需要更多水灌溉」，形成惡性循環；陳本添則批評，水公司在枯水期未先對泳池等非必要用水進行管制，卻讓農民首當其衝，質疑政策過度傾向民生與工業，忽視農業生計。面對地方怒火，水利署中區水資源分署長莊曜成表示，伏流水若未加以利用將白白流失，重點應在於透過有效管理進行調度。現場逾 60 位農民則強烈主張應停止抽取，優先保障農業。立委楊瓊瓔強調，「台灣以農立國」，農業用水不應被犧牲。經多次溝通，會中達成三項具體結論，1農業優先原則：大安溪伏流水將以農業用水為第一優先，由農田水利署台中管理處負責滾動式調節，確保灌溉無虞後，若仍有餘裕才提供台水使用。2數據公開透明：要求水公司設置流量監測設備，將抽水時段、水量等數據公開，接受地方檢視，解決信任危機。3強化水源調度：針對灌區末端缺水問題，農水署承諾將強化調度，必要時啟用地下水井支援，絕不讓作物乾枯。楊瓊瓔最後呼籲，鯉魚潭水庫水位持續下探，台水公司應提前啟動節水宣導與用水管理措施，避免水情惡化衝擊民生與農業發展。