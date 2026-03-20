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民眾黨立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，今（20）日在國是論壇發表談話時，怒嗆來政府追殺陸配，這讓隨後上台發言的民進黨立委黃捷看不下去，直接公開反嗆「擔任中華民國立委不得擁有雙重國籍」、「請韓國瑜把這種沒放棄國籍、戶籍的李貞秀女士解職」。話才剛講完，坐在台下的李貞秀立刻比出「倒讚」的手勢回敬，引起綠營立委圍攻，高喊「中國人滾回去！」李貞秀比倒讚的手勢被民進黨立委吳思瑤用手機拍下，並在臉書發文強調，當時她是要去制止李貞秀做出這樣的動作，但對方卻囂張說「怎樣，去告我啊」。當下，跑去和立法院長韓國瑜抗議，結果他卻落跑不處理，宣告休息。事後，陳玉珍更跑去跟李女士擁抱，這是在搶先代表國台辦替違法人士遮風擋雨？畫面一曝光，律師黃帝穎火速留言痛批「中國人侵門踏戶、囂張跋扈」，而綠營支持者也紛紛留言說，「再得意忘形沒關係，囂張沒落魄的久」、「她不應該出現吧，他是中國人」、「真的超沒水準」、「對岸的素養就是如此」、「可惡至極，一個大陸 人來台灣的立法院公然羞辱我們的立法委員」。