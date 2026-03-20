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兩名子女就會有不同的 30天可申請，也就是說，兩名子女，就是一個小孩會2x30=60日。爸爸申請加上媽媽申請，兩個人加起來就會有120 日的育嬰留停假。如果是一對新手爸媽有兩個子女，基本上3歲以前，每一個子女都會有各自有不同的天數計算。

今年元旦起上路的「育嬰留職停薪照顧彈性化」新制，開放受雇者得以「日」為單位申請彈性育嬰留職停薪，合併計算不得超過30日，併入2年育嬰留停期間。但仍有不少民眾詢問，若同時撫育2名子女，假怎麼請？勞動部今（20）日說明，若同時撫育2名子女，可依不同子女分別計算。每名子女各有30日額度，合計共可申請60日，以此類推。自從新制上路後，陸續接獲民眾詢問，受僱者如同時撫育子女2人，彈性以日申請育嬰留職停薪的日數，究竟是以最幼子女算30日，或不同子女可以各請30日？為釐清相關疑義，勞動部徵詢專家學者及勞雇團體意見後，於今日函知各地方政府轉知事業單位，對於同時撫育子女2人以上的受僱者，申請「未滿30日」的彈性育嬰留職停薪，可依不同子女分別計算。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅舉例，黃琦雅說明，「以日申請」每一個小孩在3歲以前有30日育嬰假，基本上依照子女的人數，她表示，彈性以日申請育嬰留停，主要是為了因應子女生病、停課或停托等短期、突發照顧需求。由於不同子女發生狀況的時間未必相同，為符合新制目的，才明確規定不同子女的30日額度可分開計算。黃琦雅提到，統計顯示截至2月底，彈性育嬰留職停薪申請件數已達5252件，申請人數2787人；單次申請一天者佔50.7%。申請的男女比率，女性佔55.6%，男性佔44.3%，男女比例已接近1比1。她說，這結果令人驚喜，因過去男性申請育嬰留停比率明顯偏低，民國106年僅18%，113年也僅約27.8%。勞動部提醒事業單位，受僱者申請育嬰留停，依法不得拒絕，也不得因申請育嬰留停而有不利益處分；在育嬰留職停薪津貼部分，就業保險被保險人於育嬰留職停薪期間，每一子女合計可各請領最長6個月之津貼補助，不因上開申請育嬰留職停薪期間及次數合併計算與否，而影響其津貼補助可請領之期間。