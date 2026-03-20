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大摩最新出具報告，下修南亞科、華邦電評等與目標價，理由是DDR4報價雖大漲，但漲勢已開始收斂，加上長鑫擴產、力積電未來可能切入，後續供需將逐步改善；相較之下，大摩轉而看好舊型Flash供應缺口帶來的漲價機會，將旺宏列為記憶體首選標的，並同步調高愛普目標價。消息一出，南亞科、華邦電今天股價走弱，旺宏則逆勢衝高。大摩指出，DDR4 8Gb合約價年增高達752%，不過實際需求面已開始出現變化。隨著3C產品需求轉弱，DDR4後續報價上漲空間恐逐步受限，預估最快下半年起，相關業者的訂價能力就可能開始鬆動。除了需求轉弱，大摩也提醒，中國記憶體大廠長鑫持續擴產，力積電也可能導入1y甚至1z製程切入DDR4市場，並預計在2027年上半年開始放量，代表未來DDR4供需有機會走向收斂，價格甚至可能在2027年下半年開始反轉下跌。在這樣的判斷下，大摩認為南亞科與華邦電目前評價已來到歷史高檔，本淨比偏高，即使後續獲利表現仍有支撐，股價再上行空間已相對有限，因此同步調降兩檔評等與目標價。其中，南亞科評等下修至中立，目標價由348元降至298元；華邦電也下調至中立，目標價從155元下修至140元。相較DDR4，大摩對舊型Flash的看法則明顯更偏多。報告指出，MLC與傳統TLC下半年可能面臨更嚴重缺貨，全球2GB至64GB NAND產能幾乎已經消失，客戶庫存大約只能支撐6到9個月，預估供需缺口可能高達40%。在供給快速萎縮下，MLC與傳統TLC價格今年漲幅有望超過200%。也因此，大摩把記憶體首選標的由華邦電改為旺宏，並將旺宏目標價由121元大幅調高至202元。大摩認為，在舊型Flash供應持續退出市場之際，旺宏是少數有能力承接這塊缺口的供應商，因此受惠程度最為明顯。