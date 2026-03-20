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▲「瑞絲朗女神動態玻尿酸」（ 衛部醫器輸字第029749號）（圖／Dr.BEAUTY提供）

▲諮詢醫師。（圖／Dr. BEAUTY提供）

▲諮詢醫師。（圖／Dr. BEAUTY提供）

本產品為衛福部核准之注射型玻尿酸，中文品名：「瑞絲朗女神動態玻尿酸」（ 衛部醫器輸字第029749號）。

「女神玻尿酸」、「女神AI美光針」為市場俗稱，實際產品名稱、適應症與禁忌症請詳閱原廠仿單。

任何醫療處置均有其潛在風險，實際療效與副作用因個人體質而異，施打前請務必與專業醫師進行面對面諮詢。

近年來，「饅化」成為醫美市場的熱門討論話題。部分愛美人士對針劑療程持觀望態度，主要原因在於對術後效果的不確定感。事實上，只要掌握正確的產品選擇與施打邏輯，有助於降低饅化發生的可能性。吾霏醫美食驗室診所洪毓鎂醫師說明，饅化現象並非玻尿酸獨有，膠原蛋白增生劑及複合式針劑，若施打劑量或層次未能精準掌控，同樣可能產生類似情形。悅緹妍診所邱振倫醫師進一步指出，饅化的形成主要來自三個面向：「產品吸水率較高導致體積變化」、「膠體延展性影響術後穩定度」，以及「施打劑量的掌控」。因此，選擇具備適當特性的產品，是預防饅化的核心策略。女神玻尿酸系列以「不易水腫、精準控制用量、不易位移」為核心設計理念，從產品特性端提供較為穩定的設計基礎，實際術後表現仍須依個人狀況由醫師評估。低吸水性，維持精準術後效果。美麗爾診所陳美齡醫師介紹，女神立體NASHA玻尿酸系列採用專利水合技術，其低吸水性的特質，有助於醫師在施打前進行評估參考，實際術後效果因個人狀況而異。高延展性，實現精準劑量控制。女神動態OBT系列憑藉卓越的延展性設計，有助於醫師靈活調整施打用量，充分體現「少即是多」的精緻美學理念。優異拉伸回彈力，動靜皆宜。聖緹雅診所丘逸恆醫師解釋，女神動態OBT如同「隱形彈簧」，能隨肌肉動作自然延展並精準回彈，有助於在表情變化時維持較為自然的外觀。仙女診所林孟昕醫師建議，選擇趨近人體天然玻尿酸型態的產品有助於提升相容性。女神玻尿酸符合人體天然「長鏈、高分子量」型態，其交聯劑添加比例為1%，產品設計趨近人體天然玻尿酸型態，在維持長效效果的同時，兼顧產品安全性。韓娜斯診所韓晶醫師分享其臨床使用經驗顯示，該系列產品在安全性與穩定性方面具有一定的參考價值，是他長期信賴的選擇。湞媄診所楊景翔醫師指出，玻尿酸相較於其他微整針劑，最大的特點在於「可逆性」。若術後需要調整，可透過降解酶進行修正，為醫師與求美者提供更靈活的調整空間。君綺診所邱愛婷醫師說明，電音波療程主要強化肌膚緊實度，而玻尿酸則擅長輪廓雕塑與肌膚保水，兩者定位不同，搭配使用能產生的加乘效果。女神立體NASHA適合強化五官立體感，女神動態OBT呈現動態自然美，女神AI美光針則能有助於補充肌膚水分，讓整體療程效益更為完整。安澐診所高珮菡醫師總結，女神玻尿酸完整的產品線，讓醫師能依個別需求與施打部位進行客製化搭配，兼顧輪廓塑形與動態自然感，協助求美者在安全、可預期的前提下，呈現動靜皆宜的精緻自然美顏。