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台中市長盧秀燕18日會晤美國國務院、戰爭部官員與智庫學者，強調軍購如同買保險，國防安全是台灣人跨黨派共識。台中市議會民進黨團總召周永鴻發文，大酸盧秀燕此行就是作秀、補學分、為自己買保險。嘴巴說只顧市政、沒在想選總統的事，卻積極運作會見美國高層，幫自己挑戰大位補學分，這份矛盾不只台灣人，連美國人都看得很清楚。盧秀燕訪美行程持續曝光，包括會晤美國國務院及五角大廈高級官員、與卜睿哲等智庫學者大談領導力，台中市議會民進黨團總召周永鴻今（20）日在社群發文指出，盧秀燕這趟美國行的兩大重點就是作秀跟補學分，順便幫自己買保險。周永鴻指出，盧秀燕嘴上說只顧市政、沒在想選總統的事，卻積極運作會見美國「高層」，幫自己挑戰大位補學分。在華府跟卜睿哲等智庫學者大談「領導者應具備與意見相左族群對話的勇氣」，擺出來的格局根本就是總統候選人。一邊說不想、一邊拼命演，這份矛盾不只台灣人，連美國人也看得很清楚。周永鴻說，更諷刺的是，盧秀燕口口聲聲強調「對話的勇氣」，但她有跟自己的國民黨人對話過嗎？台中光是國民黨立委就有6席，其中3席是她的子弟兵，還有立法院副院長江啟臣。盧秀燕如果真的支持軍購跟關稅協定，就去跟這些人對話，要他們以國家發展為重，軍購馬上就過了。