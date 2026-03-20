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久站族當心，傷口不癒可能是血管發出的求救訊號！台中77歲陳先生半年前因腳踝碰撞出現小傷口，原以為只是普通擦傷，不料傷口竟迅速演變成大面積潰瘍，換藥半年仍不見好轉。烏日林新醫院整形外科主任魏經岳指出，陳男因長年久站患有重度靜脈曲張，血液逆流導致組織壞死，屬於最嚴重的第6期病例。所幸經微創雷射手術封閉異常血管，術後2個月傷口已近完全癒合，助其擺脫長達半年的換藥夢魘。烏日林新醫院整形外科主任魏經岳表示，陳先生就醫時，雙下肢已呈現嚴重的色素沉著與皮膚硬化，這是靜脈曲張的典型表現。透過下肢靜脈超音波檢查發現，陳先生右腳靜脈管徑明顯擴張，並有嚴重的「靜脈逆流」現象，導致血液淤積於下肢無法順利回流心臟。魏經岳指出，在靜脈曲張的CEAP分級中，第6期屬於最嚴重的階段，特徵即為無法自行癒合的慢性潰瘍。他警告，靜脈曲張不只是外觀問題，若長期忽視，產生血栓的機率高達正常人的5倍，嚴重者甚至可能引發肺栓塞危及生命。過去治療靜脈曲張多採用傳統手術，需在全身麻醉下「抽除」異常靜脈，不僅術後極為疼痛，恢復期也長。魏經岳主任說明，隨著醫療科技進步，現已有「熱能雷射手術」與「非熱能超級膠水黏合治療」等微創選擇。微創治療是在超音波引導下，以血管內治療方式封閉異常靜脈，能大幅降低組織破壞。以陳先生接受的「熱能雷射手術」為例，手術傷口小、疼痛低，且術後隔日即可出院。陳先生術後開心地表示，過去半年換藥換到心灰意冷，沒想到手術後傷口改善如此迅速，生活品質大幅提升。魏經岳提醒，靜脈曲張的高風險族群包括：長期久站、久坐者、肥胖者、具懷孕史及老年人。若民眾發現下肢皮膚變黑、嚴重水腫，或傷口癒合不良且伴隨異味、滲液，應盡速就醫接受靜脈超音波檢查。醫師強調，掌握黃金治療時機，及早介入微創治療，才能避免產生截肢或血栓等嚴重併發症。