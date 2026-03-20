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▲檢調掌握，李傅中武從2011年起輪流找岳母、妻舅夫婦等親戚擔任人頭助理，詐領逾千萬元。（圖／記者邱曾其攝）

▲北檢指揮調查局台北市調處兵分5路搜索，包括台北市議會李傅中武的辦公室。（圖／記者邱曾其攝）

▲搜索台北市議會的行動在下午3點結束，調查官將李傅中武（戴灰色口罩男子）帶回台北市調處訊問。（圖／記者邱曾其攝）

▲台北市議員李傅中武（戴灰色口罩男子）是藝人傅天穎的哥哥。（圖／記者邱曾其攝）

國民黨台北市，涉嫌找5名親人擔任人頭，李傅中武的太太請領助理費雖合法，但疑似也跟本案的金流有關，全案涉嫌違反《貪污治罪條例》，臺北地檢署指揮調查局北市調處兵分5路、帶回7名被告約談，除了李傅中武，他的妻子、岳母共6名家族成員都列為貪汙案被告偵辦。檢調接獲民眾檢舉而立案偵辦，初步掌握李傅中武，請領台北市議會的助理費，不過並未從事助理工作，涉嫌擔任人頭助理的家人包括李傅中武等5人。根據了解，李傅中武提交的人頭助理名單並非每年都相同，而是會逐年「陣容替換」，李傅中武的太太，她另外有實際擔任李傅中武的助理，但因為疑似牽扯詐領助理費案相關金流，也以被告身分到案接受訊問。北檢認定全案涉及《貪污治罪條例》，今天指揮台北市調處搜索李傅中武住家、台北市議會辦公室以及6名涉案親戚的住所，並通知7人到案說明，調查官搜索市議會於下午3點左右結束，帶走扣案證物及李傅中武回台北市調處，預計深夜移送地檢署複訊。