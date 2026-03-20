國民黨台北市四連霸議員、藝人傅天穎的哥哥李傅中武，涉嫌找5名親人擔任人頭詐領助理費長達15年，總金額逾千萬元，李傅中武的太太請領助理費雖合法，但疑似也跟本案的金流有關，全案涉嫌違反《貪污治罪條例》，臺北地檢署指揮調查局北市調處兵分5路、帶回7名被告約談，除了李傅中武，他的妻子、岳母共6名家族成員都列為貪汙案被告偵辦。
檢調接獲民眾檢舉而立案偵辦，初步掌握李傅中武從2011年開始輪流找不同親戚掛名助理，請領台北市議會的助理費，不過並未從事助理工作，涉嫌擔任人頭助理的家人包括李傅中武岳母、妻舅、妻舅的丈夫、大姨子、以及大姨子的兒子等5人。
根據了解，李傅中武提交的人頭助理名單並非每年都相同，而是會逐年「陣容替換」，從2011年詐領至今15年，不法金額破千萬元。
李傅中武的太太林金俐則是演藝圈資深經紀人，她另外有實際擔任李傅中武的助理，但因為疑似牽扯詐領助理費案相關金流，也以被告身分到案接受訊問。
北檢認定全案涉及《貪污治罪條例》，今天指揮台北市調處搜索李傅中武住家、台北市議會辦公室以及6名涉案親戚的住所，並通知7人到案說明，調查官搜索市議會於下午3點左右結束，帶走扣案證物及李傅中武回台北市調處，預計深夜移送地檢署複訊。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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