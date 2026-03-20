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跌倒骨折才發現 醫：停經後5至7年骨質流失速度最快

女性步入更年期後，體內雌激素分泌迅速下降，不僅帶來生理變化，也潛藏重要健康警訊。醫師提醒，停經後女性罹患心血管疾病與骨質疏鬆的風險明顯上升，心血管疾病風險可增加2至3倍，而骨質流失速度在停經後前5至7年最為明顯；也因為初期沒有明顯症狀，許多女性甚至心肌梗塞發生或骨折後才警覺問題。台北市立萬芳醫院心臟內科醫師王婕瑜提到，更年期雌激素減少，體脂肪分布會從年輕時的「梨型」，囤積於臀部、大腿，轉變為「蘋果型」囤積於腹部與內臟，形成外表纖細、腹部肥大的「泡芙人」。同時，好的膽固醇（HDL）降低，壞的膽固醇（LDL）上升，加上身體老化血管彈性變差與三高風險激增，因此停經後患心血管疾病的風險會較一般時期增加2到3倍，且好發期多落在55歲之後。值得注意的是，女性心肌梗塞的徵兆常與男性有稍微不同，王婕瑜表示，長者女性可能不會有典型胸痛，而是以「下巴痛」、「肩膀痛」、「噁心嘔吐」等非典型症狀表現，加上女性較容易忽略或忍耐不適症狀，往往延誤就醫時機。針對非典型徵兆，王婕瑜說，網路流傳「牙痛是心肌梗塞」的說法，雖然心臟問題可能輻射至下巴導致疼痛，但民眾應先由牙科排除口腔問題；若本身屬於三高高危險群，且出現不明原因的放射狀疼痛，才需高度警覺是否為心臟發出的求救信號。骨骼健康同樣面臨嚴峻考驗，骨科部醫師陳昱斌指出，女性停經後5年到7年是骨質流失速度最快的階段，由於缺乏荷爾蒙保護，蝕骨細胞作用旺盛，骨密度可能掉落約10%。由於骨質疏鬆通常沒有自覺症狀，臨床上許多患者是跌倒骨折後才驚覺嚴重性。根據萬芳骨質疏鬆醫療團隊研究數據顯示，一旦發生髖部骨折，一年內死亡率高達11%至12%，且僅有不到5分之1的患者能恢復原有的活動能力，失能威脅極大。面對更年期帶來的雙重威脅，如何預防相當重要，王婕妤建議，將「阻力訓練」納入生活，透過皮拉提斯、彈力帶或重量訓練，有效刺激肌肉蛋白生成並提升基礎代謝，守住骨本的同時也預防肌少症。陳昱斌建議，停經婦女若伴隨慢性病、類固醇使用或過瘦等風險，應每2至3年接受一次骨質密度檢查。女性在照護家庭之餘，更應留意細微的生理變化，不再因沈默與忍耐忽略身體的求救信號，才能在更年期後保有高品質的健康生活。