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台中市中區去年6月拆除鐵皮屋時，意外發現日治時期的「護國山台中寺靈塔」，引發文資界關注。台中市政府文化局對此表示，市府接獲通報後第一時間已啟動暫定古蹟程序，惟經文資審議會審慎評估，最終決議不予指定登錄為文化資產。文化局說，審議委員認定該建物未達標準的主要原因有三：首先，台中寺本堂主體早於1982年便已拆除，現存建物僅為後期增建的附屬設施；其次，該靈塔主要構造為鋼筋混凝土（RC），且重要的建築元素如「唐博風」入口、屋頂相輪寶珠及骨甕等核心構件大多佚失；最後，整體建築的代表性與完整性相對不足，因此未達古蹟或歷史建築之標準。儘管未列入文資，文化局強調，市府已依調查建議完成建物測繪與歷史資料整理。此外，現場出土的「大野鳳洲和尚之碑」已移置大里菸葉廠妥善保存，作為見證台中寺百年歷史的重要文物。市府表示，未來將持續秉持「尊重歷史、依法治理」原則，在文化保存與私有財產權益間取得平衡。