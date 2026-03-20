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2022年情人節晚間，新竹一名陳姓作業員為了趕上班，在騎機車行經新安路時，因違規超車右轉，撞上台積電楊姓女工程師，導致對方3顆牙齒斷裂，更引發三叉神經病變及頸椎間盤突出、勞動力減損達35%。新竹地院審理後，根據楊女台積電工程師的191萬年薪與傷情鑑定，判決陳男須賠償共696萬5806元；至於楊女主張公司應負連帶賠償責任，法官則認定通勤屬於個人行為，判決公司免賠，全案仍可上訴。事發在2022年2月14日晚間7時許，當時竹科作業員陳男為了趕在上班時間前準時打卡，騎乘機車高速行經新安路與展業一路口，卻在未保持安全距離且未注意車前狀況的情況下，貿然超車並直接右轉，導致行駛在右前方的台積電楊姓女工程師閃避不及，雙方發生碰撞，楊女當場人車倒地，除了全身多處挫傷、擦傷及頭部損傷外，更有三顆牙齒因撞擊斷裂。楊女指控，事故造成她受有「三叉神經病變」與「頸椎間盤突出」等病狀，長期飽受頸部劇痛與手臂痠麻之苦，更因此陷入嚴重的焦慮與憂鬱情緒，求診次數至今已累計超過500次，甚至一度萌生輕生念頭。面對漫長的復健與心理折磨，楊女憤而向陳男提出民事求償，求償項目涵蓋醫療費、交通費、薪資損失、勞動力減損以及精神撫慰金等，總計索賠金額高達1210萬3293元。對此，陳男認為，楊女身為工程師，其頸椎間盤突出症狀，極可能是因為長期從事高壓、高時數的職業活動，由長期姿勢不良或退化性因素所累積而成，並非全然由該次撞擊造成，更質疑楊女在事故中也應負擔部分過失責任，然而，根據多家醫院的專業鑑定報告顯示，楊女的傷情與車禍當時受到的強大外力重擊具有高度因果關係，而非一般職業病常見的緩慢退化徵兆。新竹地院審酌楊女身為台積電工程師，在事故發生前的年薪高達191萬1264元，且根據醫院的專業鑑定報告顯示，楊女因該起車禍導致的神經受損及創傷後壓力症候群，已造成其勞動能力減損達35%，最終裁定陳男須賠償包含勞動力減損費、醫藥費、交通費、工作損失及精神撫慰金共696萬5806元。另外，關於楊女提出，陳男當晚是為了趕往公司打卡上班，由於公司缺乏彈性的工時管理制度，迫使員工必須超速狂飆以求準時，顯見公司在防範員工通勤風險與管理制度上存在疏失，主張陳男所屬公司應共負賠償責任。然而，新竹地院認為，陳男事發時騎乘的是私人機車，車身並無任何公司識別標示，且其職務為作業員而非職業駕駛，騎車通勤屬於個人私領域行為，與執行職務不具直接關聯。因此，法官最終判決公司無須負擔連帶賠償責任，全案仍可上訴。