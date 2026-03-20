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精神科醫師王浩威今（20）日在臉書發文提到，37歲姪女於3月12日病逝，也透露在生前罹患肌萎縮側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis），且發病時間點是在接種2劑AZ疫苗後出現症狀。而疾管署回應，尚未有科學證據可支持因果關係。王浩威透露，37歲姪女在接種2劑AZ疫苗後，疑似出現ALS的症狀。疾管署副署長林明誠說，新冠疫苗大規模施打後，世界衛生組織（WHO）、歐盟藥品管理局（EMA）、美國疾病管制與預防中心（CDC）等機構都建立嚴密的疫苗不良反應通報系統。林明誠表示，而AZ疫苗已被證實的罕見嚴重不良反應包括，血栓併血小板低下症候群（VITT）或格林-巴利症候群 GBS、急性周邊神經病變，但未發現AZ疫苗與漸凍症（ALS）發生率增加有任何關聯，也從未將ALS列為疫苗的副作用。林明誠提到，就已知的科學證據上，打AZ疫苗後發生漸凍症最可能是時間上的巧合，還沒有科學證據可支持因果關係；據了解，該案也為申請預防接種受害救濟。