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美超微高層涉非法將內含輝達AI晶片的伺服器轉運至中國，引發外界關注。對此，經濟部20日提出兩大重點，首先表示，嚴正提醒，唯有確實遵循我國及國際出口管制規範，才能確保台灣企業在國際供應鏈中維持可信賴地位與競爭力；其次為強調，本案目前正由美國司法部偵辦中，政府尊重國際司法程序，並期盼美方司法機關秉持勿枉勿縱原則，儘速釐清事實。根據美方起訴內容，美超微共同創辦人廖益賢與美超微台灣區總經理張瑞滄，以及第三方承包商孫廷偉，涉嫌違反美國出口管制法，將價值約25億美元含輝達AI晶片的伺服器，透過東南亞公司轉運至中國。美超微表示，公司並未被列為被告，已將廖益賢與張瑞滄停職，並終止與孫廷偉的合作，後續將全力配合調查。美方檢方指出，涉案人員為規避內部合規機制與官方審查，疑似使用更換標籤、用東南亞公司假採購，並由台灣工廠轉運東南亞，接著由物流業者更換包裝，運至中國。AI伺服器與高階晶片已是全球科技供應鏈最受監管的領域之一，美超微近年本就多次因會計、內控與公司治理爭議受到市場檢視。美超微股價截稿前，盤前重挫超過22%。