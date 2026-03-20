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▲累計1至2月外銷訂單1407.8億美元，較上年同期增41.3%。（圖╱經濟部提供）

經濟部今（20）日公布外銷訂單統計，2月外銷訂單達638.8億美元、年增23.8%，大幅優於原先預期，呈連續13個月正成長走勢。儘管春節因素干擾，2月休假天數較去年多，且月底中東戰爭開打，然而不受此影響，AI動能仍強勁。累積今年前2月外銷訂單為1407.8億美元，寫下歷年同期新高，年增 41.3%。今年2月適逢農曆春節，在工作天數減少下，原先經濟部預期接單年增率約落在9%至12.9%之間。然而，實際結果遠優於預期。經濟部統計處處長黃偉傑分析，電子與資通訊產品的強勁需求仍是主要支撐力道，特別是半導體記憶體受惠價量齊揚，加上資訊通信的伺服器需求超乎預期，成為推升動能的兩大功臣。觀察主要貨品類別，電子與資通訊產品仍為接單成長的兩大主力。2月電子產品接單262.5億美元，年增26.2%；資訊通信產品表現最驚人，接單227.2億美元，年增率高達55.2%。兩大貨品的主要訂單來源均集中於美國及東協地區。從接單地區來看，美國訂單249.3億美元，月減9.5%，年增45.1%，為接單市場第一；第二為東協訂單129.8億美元，月減18.1%，年增33.8%。中國及香港地區訂單則為105.1億美元，月減25.7%，年減0.2%。此外，累計前2月外銷訂單海外生產比47.5%，較上年同期上升2個百分點，主因高海外比的資訊通信產品接單金額增加所致。展望未來，經濟部表示，地緣政治及貿易壁壘等不確定性因素持續干擾全球經貿，不過，高效能運算與AI熱潮延續，加上各國積極布建AI基礎設施，將挹注我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈訂單動能，有助於支撐我國外銷接單穩步成長。據外銷訂單受查廠商對3月份接單看法，預期接單將較2月份增加之廠商家數佔30.4%，持平者佔62.4%，而減少者佔7.2%；按接單金額計算之動向指數則為57.2，預期3月份整體外銷訂單金額將較2月份增加。