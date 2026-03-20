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去年9月馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成多人死傷，縣府當時編列預算並承諾全力救災。縣議會今（20）日審查預算時，議員發現去年編列用在災害緊急支出的6000萬元第二預備金，實際動支僅5200多萬元，甚至有部分預算根本不是用在救災。議員黃馨痛批，花蓮多災多難，二備金有剩餘卻未優先投入災區，甚至連中央建設配合款的分配也極度不均，質疑預算根本沒花在刀口上。民進黨議員林則葹與國民黨議員吳東昇質疑，二備金本該是救命錢，縣府卻將挪用到金針花季記者會、警察局購置科技偵蒐設備，甚至是補助農會出國參加香港食品展，認為這些項目理應納入年度預算審查，而非動用二備金規避監督。議長張峻直指縣府長期先支出、後補資料，去年光復、鳳林、萬榮等地的災情，凸顯二備金未被妥善運用於災民需求，縣府應負起責任。針對災後重啟的「光復青年創業再生行動計畫」，議員楊華美接獲災區青年反映，原本期待最高50萬元的補助能協助災後重建，卻因門檻過高讓民眾感嘆「看得到、申請不到」。縣府目前只提供「37家申請、13家通過」數字，拿不出具體補助名單，引發外界質疑是否有特定資格才能獲准。不分黨派的議員接連開砲，花蓮縣府主計處強調，所有二備金的動支皆符合《預算法》第70條之規定，主計單位在審查時都會嚴加提醒。針對議會要求避免年年以相同理由動用二備金、應回歸正常預算的建議，縣府表示今年已調整作法，消弭外界對於救災經費遭到挪用的疑慮。