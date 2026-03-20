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▲羅禮士（左）和李小龍（右）在《猛龍過江》的羅馬競技場對戰，成為該片最膾炙人口的經典情節之一，讓他迅速被華人區的觀眾認識。（圖／摘自IMDb）

▲《北越歸來》系列是羅禮士的代表作之一。（圖／摘自IMDb）

▲羅禮士的家人在社群網站上發表了公開聲明，宣布他已平靜離世。（圖／摘自 IG@chucknorris）

美國資深動作天王羅禮士（Chuck Norris）當地時間19日（週四）於夏威夷去世，享壽86歲。他的家人已在他的社群帳號發表聲明，稱懷著沉痛心情告知大家他的死訊，對世人而言，他是武術家、演員，也是力量的象徵，但對家人來說，他是一位忠誠的丈夫、慈愛的父親和祖父。羅禮士最早是因在《猛龍過江》與李小龍在羅馬競技場對戰，受到華人觀眾的注意，也成為他在銀幕上最經典的演出之一。羅禮士1940年出生於美國，曾加入美國空軍，在韓國服役期間開始接受武術訓練，並在60年代拿下不少獎項，包括一系列空手道錦標賽冠軍，而在他參加世界冠軍賽時， 引起當年因《青蜂俠》影集而在好萊塢崛起的李小龍注意，兩人很快變成朋友也一起訓練，當李小龍回到香港拍片、成為超級巨星後，在《猛龍過江》需要有個戰力高強的對手，馬上想到羅禮士，羅禮士也成為片中的亮點。雖然李小龍讓羅禮士被華人觀眾認識，羅禮士後來還是以拍攝美國動作片為主，但他的作品大都非成本高昂的A級大製作，卻以B級規格的動作影片在不少地區成為票房保證，包括台灣，他主演的《黑武士》、《你只能活兩次》、《北越歸來》系列都在台灣有不錯的賣座表現，不過之後的動作代表巨星席維斯史特龍、阿諾史瓦辛格等人的影片成本更大、製作品質更精良，羅禮士的地位很快就被取代。羅禮士在大銀幕還有個特點，非常標榜個人的男性氣概，以及不容易被打倒、受傷很快會康復，幾乎變成類似迷因的感覺。在影壇地位被後輩動作紅星取代後，他轉而在影集扮演德州騎警，成了個人又一代表作。進入21世紀，席維斯史特龍還曾把他請出來合作《浴血任務2》，阿諾、布魯斯威利、李連杰、尚克勞德范達美等都參與，賣座反應還不錯，也是羅禮士生涯晚期比較讓人印象深刻的作品。前年84歲的羅禮士還在社群網站上傳一段做槓鈴訓練的影片，只見鬍子和頭髮都白了的他，依舊面不改色的舉重，重量竟然超過兩百公斤，就連兒子問他，他都只輕描淡寫稱在暖身，網友看到都不敢相信他已經84歲，直呼厲害。不過歐美媒體報導，他在週四時已經送醫治療，卻仍回天乏術，家人表示他去世時大家都在他身邊，他走得安寧、平靜，也希望外界能讓他們保有隱私。