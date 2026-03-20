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備戰年底地方大選，民進黨參選人林國漳、國民黨吳宗憲及民眾黨陳琬惠，目前呈現三腳督狀況。根據最新民調顯示，林國漳支持度33％領先，國民黨吳宗憲支持度 26.6%，陳琬惠僅有7.9%。有趣的是，美麗島電子報董事長吳子嘉在《董事長開講》節目中爆料，地方許多老人家接到民調電話時，一聽到「吳宗憲」就興奮直呼「我認識他啦！就是那個憲哥嘛！」，誤把參選人當成綜藝天王吳宗憲。吳子嘉進一步分析選情，雖然民進黨支持者表態率極高，且選民對於「政黨輪替」的期待值高達30.4%，但選戰最終仍會回歸藍綠政黨對決。目前民眾黨的陳琬惠雖然試圖向柯文哲爭取延後比民調的時間，希望能藉由後勢看漲的信心衝刺選情，但吳子嘉認為，民眾黨在宜蘭的支持度天花板大約落在25%左右，陳琬惠想要反超「憲哥」的難度比較高，勝負關鍵就在於誰能搶下剩下將近三成的中間選民與年輕選票。至於藍營吳宗憲歷經與宜蘭縣議長張勝德的初選競爭中勝出，吳子嘉表示，地方盛傳張勝德家族因不滿民調結果，情緒相當低落。主持人馬千惠在節目中提到，地方傳言張勝德的父親氣憤說議長不要做了，這股不滿勢力是否會導致「藍轉綠」，甚至出現議長轉向挺民進黨呢？對此吳子嘉表示，目前的民調數字已將地方情緒因素涵蓋在內，最終還是會回到政黨對決。