我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高佳彬（如圖）有著如韓國傳統的「河回面具」般的可愛臉龐，棒球、籃球、排球三棲應援難不倒。（圖／翻攝自高佳彬IG＠0_gwlny）

高佳彬是誰？河回面具女神、加盟樂天改背號26

▲高佳彬（如圖）喜歡到咖啡廳放鬆，喝手搖飲時堅持只喝半糖。（圖／翻攝自高佳彬IG＠0_gwlny）

▲高佳彬（如圖）盼能長長久久地在台灣發展。（圖／翻攝自樂天女孩臉書）

中華職棒樂天桃猿啦啦隊今（21）日將舉行開季記者會，「樂天女孩」強力韓援新血高佳彬加入，與廉世彬、河智媛、禹洙漢及金佳垠共組「樂天韓援五本柱」陣容，《NOWNEWS今日新聞》整理了高佳彬人物介紹，她有著如韓國傳統的「河回面具」般的可愛臉龐，棒球、籃球、排球三棲應援難不倒，對於台灣特色美食，高佳彬喝手搖飲時堅持只喝「半糖」，如今新球季開跑，她也將球衣背號從「25」改成「26」，代表著又大了一歲。高佳彬先前即透露，自己原本就對樂天桃猿抱有高度興趣，得知入選當下開心直呼「太好了」！她在2026新賽季將披上專屬的26號戰袍亮相，因為她曾提過選號是依據韓國年紀，去年25歲的她選了25號，今年歲數增加便順勢改成26號，隨年齡成長的巧思成了專屬記憶點。2001年11月2日出生的高佳彬，2020年便於韓國出道，先後跨足籃球、排球、足球領域應援，2021年踏入棒球圈，陸續為斗山虎及起亞虎啦啦隊效力，除了深厚的應援底子，她最為人熟知的就是充滿感染力的甜美笑容，雙眼瞇起宛如韓國傳統的「河回面具」般可愛迷人。高佳彬談起與台灣的緣分，回溯到去年6月，隨起亞虎啦啦隊來到臺北大巨蛋參與表演，台灣粉絲熱情款待使其留下深刻印象，在這份感動與好姐妹廉世彬的熱心牽線下，高佳彬順利來台發展，於去年9月加盟台中連莊排球隊的「小魔女啦啦隊」，與多位韓籍成員共組應援。私下的高佳彬是個熱愛享受生活的女孩，休假時喜歡到咖啡廳放鬆心情，對於台灣的特色美食，廉世彬極力向她推薦滷味與雞排，2人還相約了未來要一起去品嚐麻辣串串，有趣的是，相較於其他韓籍成員，高佳彬喝手搖飲時堅持只喝半糖，並期待以後嘗遍各式美味甜點。台韓兩地的應援文化差異，也讓高佳彬感到十分新鮮，她特別點出台灣賽前會舉辦啦啦隊粉絲見面會，以及上下班路總有大批粉絲耐心等候互動，這些都是在韓國沒有的新奇經驗。如今將正式踏上桃園球場應援，高佳彬期許自己認真學好中文，盼能長長久久地在台灣發展。