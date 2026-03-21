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▲金佳垠（如圖）現年21歲，曾經應援到身心俱疲「不想跳了。」（圖／翻攝自金佳垠IG＠rkouee）

21歲金佳垠「吃可愛長大」！一度不跳啦啦隊

▲​​​​​​​金佳垠（如圖）被譽為「吃可愛長大的」，擁有大批粉絲擁護。（圖／翻攝自金佳垠IG＠rkouee）

▲​​​​​​​金佳垠（如圖）迷上全糖珍奶、雞排與便利商店的爆米花。（圖／金佳垠IG＠rkouee）

中華職棒樂天桃猿啦啦隊今（21）日將舉行開季記者會，年僅21歲、被譽為「吃可愛長大」的韓籍成員金佳垠備受矚目，與廉世彬、河智媛、禹洙漢及高佳彬共組「樂天韓援五本柱」，粉絲期待不已，《NOWNEWS今日新聞》整理出金佳垠出道背景、啦啦隊職涯以及一度不跳了的歷程介紹，讓讀者更認識這位來自韓國的強力女神金佳垠，帶給球迷更多正能量！金佳垠167公分，擁有小巧臉蛋與精緻五官，主打日系甜美感，在台灣打開知名度，金佳垠出生於南韓昌原市，全家都是死忠棒球迷，身為NC恐龍鐵粉的她，2023年以大邱FC足球啦啦隊身分出道，如願為家鄉球隊應援，然而光鮮舞台背後隱藏辛酸，她曾同時接下男、女籃球及排球等應援工作，體力負荷致使陷入人生黑暗期。金佳垠身為完美主義者，對自己更是嚴格對待，她每天睡前必反覆練習應援曲，熟記後才敢睡覺，她曾回憶道，早期階段因比賽地點橫跨釜山與京畿道，來回車程十分遙遠，近乎長久以來沒有休息時刻，只能在車上暗自落淚，甚至一度萌生放棄念頭。憑藉這份堅持，金佳垠成功熬過低潮，也逐漸適應並享受這份工作的快樂。雖然個性害羞，但金佳垠熱愛在人群前跳舞，也享受被關注的感覺，來台後，她深刻感受到球迷熱情，常在球場看到粉絲特製的應援旗與娃娃，讓她備感窩心，儘管「可愛」已成標籤，金佳垠仍期盼展現更多面貌，若未來不跳啦啦隊，最想當舞蹈老師。金佳垠迫不及待感受台灣應援文化，尤其美食是吸引她的一大目標，悄悄迷上全糖珍奶、雞排與便利商店的爆米花，這位韓援未來之星金佳垠熱情呼籲粉絲多多支持自己，一起為球隊加油，讓外界都很期待她往後在球場邊上噴發滿滿正能量與可愛爆擊。