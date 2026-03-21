美國司法部當地時間19日公布一份起訴書，指控伺服器大廠美超微（Supermicro，SMCI）共同創辦人廖益賢（Yih-Shyan Patrick Liaw）及台籍高層、承包商共3人，涉嫌違反美國的出口管制法，協助走私AI技術、產品到中國。儘管美超微已澄清，公司本身沒有被列為被告，也正全力配合政府調查，但這起事件仍對美超微股價造成影響，週五收盤時跌幅多達33.32%。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，起訴書公布後，美超微股價在常規交易中暴跌了33%，廖益賢當地時間週四在加州北區法院首次出庭，同樣已被捕的孫姓承包商（Ting-Wei Sun），首次聆訊將於週五舉行，羈押訊問則定於下週一。
美超微透過聲明稿證實，廖益賢遭美國檢方起訴後，已從公司董事會辭職，強調董事會各委員會的架構沒有變化。
聲明還提到，公司已任命盧娜（DeAnna Luna）為代理首席合規官（Chief Compliance Officer, CCO），負責監督、管理內部體系，確保經營活動符合國家法律、監管規定及公司政策。
美超微的聲明指出，盧娜擁有超過20年的全球貿易合規、公司治理、高度監管市場和法律風險管理經驗，此前曾任職於英特爾（Intel），2024年加入美超微。
原文連結：CNBC、美超微官網聲明
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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美超微透過聲明稿證實，廖益賢遭美國檢方起訴後，已從公司董事會辭職，強調董事會各委員會的架構沒有變化。
聲明還提到，公司已任命盧娜（DeAnna Luna）為代理首席合規官（Chief Compliance Officer, CCO），負責監督、管理內部體系，確保經營活動符合國家法律、監管規定及公司政策。
美超微的聲明指出，盧娜擁有超過20年的全球貿易合規、公司治理、高度監管市場和法律風險管理經驗，此前曾任職於英特爾（Intel），2024年加入美超微。
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