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▲徐玄（右）首度以小提琴手登上舞台，孝淵（左）特地到場支持。（圖／翻攝自徐玄IG@seojuhyun_s）

僅學習5個月 穩健台風獲滿堂彩

▲徐玄透過IG曬出自己每天練習10小時直至長繭的手。（圖／翻攝自徐玄IG@seojuhyun_s）

親曝內心壓力 靠支持撐過低潮

韓國女子天團少女時代成員徐玄，近年在音樂與戲劇領域雙線發展累積多部代表作品，穩健形象深植人心，近日她再度突破自我，挑戰全新領域，首次以小提琴演奏者身份登台，讓粉絲相當驚喜，她於3月13日現身Sol愛樂管弦樂團音樂會，以一襲優雅粉色禮服亮相，搭配俐落馬尾造型，整體氣質大幅提升，成功吸引全場目光。演出結束後，徐玄也透過IG分享自己苦練5個月，每天練習10小時導致手都長繭的心路歷程，讓不少粉絲十分佩服。令人驚訝的是，徐玄接觸小提琴僅約5個多月，卻能在正式舞台上擔任演奏角色，展現超乎預期的表現。當天她選擇演出經典曲目〈查爾達斯舞曲〉，不論是音準、節奏或舞台掌控，都展現相當水準，完全看不出是新手。穩定且自信的演出讓現場觀眾報以熱烈掌聲，也再次證明她長期累積的自律與努力並非偶然。演出進入安可環節時，徐玄更準備驚喜橋段，將少女時代出道代表作〈Into the New World〉改編為交響樂版本呈現，讓現場粉絲瞬間陷入回憶殺，熟悉旋律透過小提琴與管弦樂融合，氣勢更加磅礴，也讓整場演出氣氛推向高潮。當天不僅有演藝圈好友現身支持，成員孝淵更親自送上花束應援，場面溫馨動人。演出結束後，徐玄也透過社群分享心路歷程，坦言在接下這項挑戰之初，其實充滿不安與壓力，對於首次以業餘身分站上專業音樂舞台，她形容那是一種難以言喻的緊張與負擔。不過在準備過程中，來自周遭人的鼓勵讓她逐漸建立信心，也讓她學會放下對自我的懷疑，轉而以更輕鬆的心態迎接舞台。為了這場演出，徐玄投入極高強度訓練，每天練習時間長達10小時以上，長時間拉奏讓手指出現明顯壓痕與繭，成為她努力的最佳證明，她也表示希望透過這次跨界嘗試，讓更多人能接觸並喜愛古典音樂，將其融入日常生活，從偶像到演員，再到音樂演奏者，徐玄持續突破框架，用實力證明自己的多元可能。