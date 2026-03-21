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▲醫師提醒，有異狀應尋求專業醫師診治，切勿自行服用成藥。（圖／北榮提供）

許多民眾常以為「偏頭痛」只是單純頭痛，但根據台北榮總最新研究顯示，高達7成的偏頭痛患者同時飽受「頭暈或暈眩」之苦。醫師指出，研究發現，相較沒有前庭症狀的病患，出現症狀的患者，生活失能程度、焦慮、睡眠問題更為嚴重。台北榮總與關渡醫院共針對2801位患者進行分析，揭示了偏頭痛與前庭症狀的高度關聯性。相關研究也發表於這項發表於神經醫學重量級期刊「Neurology」。北榮一般神經科主任王嚴鋒指出，研究中高達7成的偏頭痛患者，會出現前庭症狀，如頭暈或暈眩，相較沒有前庭症狀的病患，有症狀的病人在生活失能程度、焦慮與睡眠問題更為嚴重。王嚴鋒指出，臨床上卻常被誤認為是和偏頭痛無關的內耳問題，如前庭神經炎、梅尼爾氏症、耳石脫落等。但王嚴鋒提醒，研究是提醒民眾，若有反覆頭暈伴隨頭痛，甚至頭暈時雖沒有頭痛，有偏頭痛病史，且一般診治後未有顯著進步，應尋求神經內科醫師的專業協助，切勿自行服用成藥治療。安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，許多患者反映頭痛時，伴隨天旋地轉或身體浮動感。雖然診斷為「前庭偏頭痛」的人僅佔6分之1，但其餘有前庭症狀的偏頭痛患者，就算不完全符合「前庭偏頭痛」診斷，同樣深受其苦。有頭暈症狀的病患，若有偏頭痛相關症狀，妥善治療偏頭痛，頭暈症狀也可能改善。患者王小姐透露，自己從小就容易暈車，長大後才開始出現偏頭痛，原本頭痛發作多的時候，連坐公車、捷運時也會有暈車症狀，直到偏頭痛控制後，偏頭痛發作減少，也比較少暈車。北榮副院長王署君說，由於偏頭痛與眩暈疾病的生理機轉複雜，可透過神經內科醫師的專業評估，給予合適的偏頭痛預防性用藥，而非僅於急性發作時使用止痛藥或止暈藥，才能真正改善病人的生活品質。