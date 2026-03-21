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台灣燈會推動節慶經濟 延續旅遊動能

2026台灣燈會落幕。根據嘉義縣政府初步統計，展期共吸引約1360萬人次參觀，預估帶動約316億元觀光產值。燈會期間，嘉義縣朴子及太保地區週末假日住房率更達95%至100%，嘉義市假日住宿率也突破9成，地方商圈營業額普遍成長約3成以上。交通部觀光署表示，「台灣燈會」自1990年創辦至今已邁入第37屆，為台灣最具代表性的國家級節慶品牌之一，此次中央除了補助地方政府經費外，也直接投入主展區及相關標案經費達2億2590萬餘元，支撐燈會整體規模與品質；另結合民間贊助資源約2997萬元，以及觀光署與交通部公路局協力投入交通疏運經費約2100萬元。此外，中央亦協助地方辦理多項關鍵專業項目，包括花燈競賽研習、大型群聚活動安全應變計畫、指標系統建置、電力工程及廣播設施等，並補助或分攤相關經費約2499萬元，以確保燈會整體運作品質與遊客安全。投入是從整體策展、展區建置至交通系統等多面向共同支撐燈會運作，嘉義縣府另獲中央各部會支持8699萬元也是整體中央投入的一環。根據嘉義縣政府初步統計，展期共吸引約1360萬人次參觀，預估帶動約316億元觀光產值。燈會期間，嘉義縣朴子及太保地區週末假日住房率更達95%至100%，嘉義市假日住宿率也突破9成，地方商圈營業額普遍成長約3成以上。觀光署強調，中央投入涵蓋品牌經營、策展執行與系統整合等面向，並非僅以補助金額即可完整呈現其角色與實質投入。觀光署表示，台灣燈會不僅是文化展演活動，更是推動「節慶經濟」的重要平台。透過活動期間所創造的人潮與消費，帶動地方產業發展，同時藉由國際宣傳與品牌效應，延續後續旅遊動能，形成長期觀光效益。針對主燈「光沐－世界的阿里山」後續規劃，觀光署說明，主燈由中央負責整體規劃、設計與製作，作為燈會核心展演內容之一；燈會閉幕後主燈之典藏與後續管理，則由主辦縣市政府負責辦理。中央並於規劃階段提供專業建議，並於設計初期即納入後續維護與再利用評估機制，與地方共同評估維護成本、展示條件及觀光效益延續性，期兼顧藝術價值與永續理念，妥善規劃後續運用方式。觀光署強調，台灣燈會不是單一活動，而是一項帶動城市發展與觀光產業的長期投資。未來將持續透過此一國家級品牌平台，深化中央與地方合作，結合文化創意與觀光資源，擴大節慶觀光整體效益，提升台灣在國際旅遊市場的能見度與競爭力。