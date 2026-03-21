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▲河智媛（左）及廉世彬（右）活力四射炸翻全場。（圖／記者黃聖凱攝影）

▲高佳彬（左）與金佳垠（右）亮麗現身。（圖／記者黃聖凱攝影）

🔺樂天女孩全員

中華職棒樂天桃猿啦啦隊今（21）日上午11時舉行開季記者會，樂天女孩「Rakuten Girls」隊長曲曲與特級副隊長筠熹率領共27位全員亮相，當中韓國成員河智媛、廉世彬、禹洙漢、高佳彬、金佳垠成為關注焦點，眾人接連打招呼之後，批次上台熱舞，活力四射炸翻全場！曲曲分享道，樂天女孩已經準備以更好的狀態跟大家見面，對於管理成員方面，她採取開明方式，「很多事情沒有踩好規矩，只要有一個人，後面就會接二連三，規定都先說好，但女孩都很自律，對自己很認真負責，大家都是為了團體，互相幫忙，我們還蠻好管理的。」筠熹則自認是扮演黑臉，對於成員任何事、建議都會直接提出，「我都會直接說，面對什麼樣的困難可以改進跟調整，現在落後了就不會玩太開心，舞蹈交給總監、副總監，上半季蠻多主題日，大家可以敬請期待，會有蠻多舞風呈現！」心態保持樂觀、拚命努力到最後。曲曲也說：「去年奪冠，到經典賽，感動一直延續上去。今年女孩和韓援加在一起，希望大家多多進場支持我們。」展望未來，她也透露女孩陣容仍將持續擴編，「沒有在現在立刻馬上出來，大家請多給我們信心和耐心，我們下半季會有更多女孩加入我們。」以滿滿熱情邀請球迷進場，一同見證樂天女孩的全新魅力與進化。