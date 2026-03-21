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近半是支持保護環境＋在地行程 盼創造有意義體驗

環境永續儼然成為生活不可或缺的一環。數位旅遊平台Agoda公布《2026 永續旅遊調查》，結果顯示83%台灣旅客在規劃2026年旅行時會考慮永續因素，高於去年的80%，顯示永續旅遊正逐漸成為台灣旅客選擇行程的重要考量。隨著旅遊型態改變，永續已不再只是小眾議題。 Agoda提到，愈來愈多旅客在安排旅行時，會同時考量目的地、住宿與活動是否對環境友善，並希望透過旅行為當地社區與自然環境帶來正面影響。Agoda分析，從亞洲整體市場來看，泰國以95%位居第一，表示永續在旅行決策中相當重要；其次為印尼（93%）、印度（88%）、馬來西亞（88%），而台灣（83%）則名列亞洲前5。當被問到永續旅遊最重要的成果時，29%台灣旅客認為與目的地建立更深、更真實的連結最為重要，其次為保護自然景觀與野生動物（28%）。這也顯示旅客對「永續」的理解不再只是抽象的環保目標，而是希望透過旅行創造更有意義的體驗，同時減少對環境的影響。Agoda調查也顯示，台灣旅客對永續旅遊選項的需求相當明確。最受歡迎的是能保護環境並支持在地社群的行程與體驗（41%）。其次為具永續認證的住宿（25%）以及更低碳的交通選擇（24%）。整體而言，越來越多旅客希望旅遊不只是放鬆，也能對環境與社區帶來正向影響。Agoda台灣總經理柴季珊指出，觀察到台灣旅客在規劃旅程時，愈來愈重視永續與實際體驗的結合；除了希望透過旅行更深入連結目的地、也支持在地社群，同時守護自然環境。