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金州勇士隊的傷病問題持續惡化。在今（21）日以101：115慘遭底特律活塞隊橫掃的比賽中，新加盟的明星長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）因下背部痙攣提前退場，讓正處於季後賽邊緣、近況低迷的勇士隊處境更加雪上加霜。波爾辛吉斯此役僅上場11分鐘，留下5分、3籃板與2阻攻的數據。他在第二節感到不適後便返回休息室，未再回到場上。賽後波爾辛吉斯受訪時透露：「第一節我就感覺不太對勁，背部開始有些痙攣。當時身體還是熱的，動起來還可以，但那次進攻動作讓我感覺到明顯的抽痛。」波爾辛吉斯進一步表示，疼痛感是隨著比賽進行逐漸加劇，最終導致他無法堅持。對於明日即將對陣老東家亞特蘭大老鷹隊的比賽，波爾辛吉斯直言情況並不樂觀，「現在背部感覺非常緊繃，等身體完全冷卻後可能會更嚴重。」他坦言自己「很可能」會缺席明天的賽事，勇士隊目前也傾向採取謹慎態度。儘管如此，波爾辛吉斯仍試圖安撫球迷情緒，指出自己雖然職業生涯早期曾有背傷困擾，但近年來管理得相當好，認為這只是一個短期的挫折，不會是長期傷病的復發。勇士隊本場比賽表現荒腔走板，全場發生高達26次失誤，白白送給活塞隊32分。即便新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）攻下全隊最高的15分，仍無法填補早早被拉開至雙位數的分差。活塞隊則靠著杜倫（Jalen Duren）在禁區大殺四方砍下23分，以及詹金斯（Daniss Jenkins）22分、8助攻、7籃板的準大三元演出，在第三節結束時就將領先擴大到24分，讓比賽提前進入垃圾時間。這場失利讓勇士隊持續徘徊在西區第10名，落後第8名的波特蘭拓荒者與洛杉磯快艇一場勝差。若波爾辛吉斯無法出賽，勇士預計將依賴簽下10天短約的尤爾特塞文（Omer Yurtseven）與二年級生波斯特（Quinten Post）來支撐禁區。諷刺的是，明日勇士將對上老鷹，而季中被送往亞特蘭大的前勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）近期表現穩定，場均貢獻14.8分與7.5籃板。在勇士核心老化且傷病頻傳之際，當初這筆為了換取即戰力而送走潛力股的交易，正隨著波神的傷勢與勇士的連敗，面臨外界日益嚴厲的審視。