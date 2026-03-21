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▲樂天女孩「Rakuten Girls」韓國成員金佳垠（左起）、禹洙漢、河智媛、廉世彬、高佳彬。（圖／記者林柏年攝影）

高佳彬燒聲上工！自爆來台變胖

▲樂天女孩全員大合照。（圖／記者林柏年攝）

▲2026 樂天女孩開季見面會鎂光燈閃不停。（圖／記者林柏年攝）

樂天女孩「Rakuten Girls」2026全新賽季今（21）日揭開序幕，全新陣容正式亮相，由「韓籍五本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢、高佳彬、金佳垠領軍，攜手本土女孩共27人華麗集結，其中高佳彬抱病燒聲上工，「狀態沒有很好，請大家多多包涵！」引來一片粉絲打氣聲，隨後她還自爆變胖，「來台灣以後，吃了很多小吃，很喜歡麻辣燙、鼎泰豐、珍珠奶茶等等。」廉世彬、禹洙漢、河智媛、金佳垠、高佳彬今稍早現身開季記者會，於台上接連向眾人打招呼，輪到高佳彬時，她以沙啞、低沉的嗓音說韓文，「今年一起幫樂天桃猿加油吧！不過我今天小感冒，所以狀態沒有很好，請大家多多包涵！」話還沒說完，就引來粉絲一片打氣聲。廉世彬、禹洙漢、河智媛對於新加入的學妹看法如何？禹洙漢率先喊道，「這次新加入的兩位很要好的妹妹，很開心，三本柱原本感情很好，現在五個人加起來是個非常有趣的組合！」河智媛則打趣說，想帶高佳彬及金佳垠品嚐台灣道地馬卡龍，可口滋味令她念念不忘。廉世彬更被問到會推薦什麼美食給高佳彬及金佳垠？她幽默表示，「在台灣應援時，很常跟高佳彬一起點台灣炸雞，很好吃，想讓佳彬吃吃看臭豆腐，雖然我自己不會吃」，高佳彬下秒則自爆變胖，「來台灣以後，吃了很多小吃，很喜歡麻辣燙、鼎泰豐、珍珠奶茶等等。」高佳彬及金佳垠被問及加入樂天女孩前，是否先向學姐們討教？前者分享道，「因為私底下跟廉世彬認識，所以有詢問樂天女孩的氛圍，女孩都很棒、很親和，不擔心！」金佳垠也同樣從廉世彬口中得知，隊內成員氣氛和樂、友善，因此希望可以很快跟大夥兒打成一片。