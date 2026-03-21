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在春意盎然的三月，台中街頭再次出現動人的「綠色排隊潮」。立法委員廖偉翔與市議員黃馨慧服務處，今(21)日再次舉辦「贈送樹苗」活動，邀請市民用雙手為城市添上一抹新綠。活動現場熱鬧非凡，不少民眾早早就帶著洗淨的空寶特瓶前來排隊。3個寶特瓶，兌換2株樹苗，這個簡單卻意義深遠的舉動，不僅讓資源回收落實於日常，更象徵著環保意識在社區中生根發芽。這次活動也凝聚了地方的力量，西屯區長鄭錫禧、台中市低碳城市協會理事長廖顯揚，以及張文平、廖婉菁、洪頊晿、廖慶麟、賴耀熙等多位里長也親自到場支持。看著一株株充滿生機的幼苗傳遞到民眾手中，立委廖偉翔有感而發地表示，氣候變遷是全球的挑戰，但城市中的每一個人都是改變的關鍵。透過領苗、種樹，不僅是在美化環境，更是在為下一代守護家園。市議員黃馨慧則觀察到，這個活動辦了這麼多年，已經成為許多家庭每年的「春季儀式」。她分享道，看到很多爸爸媽媽牽著孩子來領苗，這就是最好的環境教育。環保不能只靠政策，更需要民間的響應，讓永續的理念像樹苗一樣，深植在每個人心中。黃馨慧提到，最令人感動的是看著市民從最初的參與者，逐漸轉變為社區綠化的推動者。許多居民在領回樹苗後，開始主動投入鄰里花園的維護，形成了一種正向的環保循環，讓我們的城市更清新、生活更有溫度。