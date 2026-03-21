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台中市太平分局於昨(20)日晚間20時20分許接獲報案，稱「有人持刀傷人案件」。立即啟動快打警力到場，到場時涉嫌男子已逃離現場，現場因有土地公廟會活動，男子疑似酒醉路過叫囂，雙方起爭執過程中造成3位男信眾受傷，警方立即於太平山區搜索嫌犯，目前警方已掌握涉案男子身分，將盡速查緝到案。經瞭解當時係大興二十二街35號福德祠(土地公)因昨日適逢節慶(頭牙)辦理廟會活動，賴姓男子(61年次)因疑似酒後騎乘機車至現場無故按鳴喇叭及挑釁，過程中有民眾前往制止，賴男竟持蝴蝶刀揮舞造成3位民眾受傷，2人送醫、1人未送醫，目前賴男機車遺留現場並徒步山區逃逸，太平分局警方已派員埋伏及查緝中，全案將依法嚴辦。太平分局續指，對於任何挑戰法律底線、破壞社會秩序的脫序行為，警方絕對採取高強度執法從嚴究辦。後續將針對賴嫌涉案事證進行深入調查，以確保地方安寧與民眾出入安全。