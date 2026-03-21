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中東局勢緊張 PVC、PE、PP不排除受影響

美伊戰爭衝擊，日常生活也受到波及，網路上甚至出現有民眾排隊搶購塑膠製品。而台塑日前曾發出通知，針對戰爭影響原料運輸時程出現變數，PVC、PE、PP等產品供應不排除受到影響。近期受美伊戰爭致波斯灣航運受阻及供應斷鏈等影響，台塑企業上游原料供給受到相當的影響；台塑化在3月9日、台塑3月10日已陸續宣告此為不可抗力事件，並啟動庫存配額供應與交期調整，而隨原油價格大幅震盪，雖客戶預期看漲而詢價踴躍，中、下游產品恐因售價反應遞延致利差損失。隨著原料供給波動，網路上也出現民眾排隊搶購塑膠袋的情況；另外，包括萊爾富日前表示，目前已接獲供應廠商通知，部分塑膠袋、餐盒及相關塑膠製品將有調整價格情形。為因應可能的市場變動，公司已於昨日提前加強備貨與調度。7-ELEVEN則說，會持續以穩定價格滿足消費者需求。台塑集團總裁吳嘉昭表示，中東局勢緊張，考量料源、料價無法掌握，台塑化、台塑宣告為不可抗力事件，暫停報價、接單。台塑化目前已經開始尋求替代貨源，包括從西非購買。台塑說明，因上游原料供應受戰事干擾，已向客戶發出不可抗力通知，成為這波中東局勢衝擊下，台塑集團內繼台塑化之後、第二家表態啟動應變的公司。台塑表示，主要是美伊衝突影響荷莫茲海峽航運，導致原料運輸時程出現變數，後續將與客戶協商，PVC、PE、PP等產品供應不排除受到影響。