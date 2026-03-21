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品木宣言百貨撤櫃！突發會員信：全面轉網路經營

品木宣言會員權益調整：​

▲品木宣言發布會員信表示，因品牌通路營運策略調整，​百貨專櫃將於5月31日結束服務。（圖／翻攝自品木宣言臉書粉專）

品木宣言發公告撤櫃！官方發文了：將告別百貨櫃點

▲品木宣言將從百貨撤櫃並轉往電商經營。（圖／記者張家瑋攝）

「品木宣言Origins」日前傳出將於5月全台撤櫃，當時品牌回應台灣市場仍然如常營運，不過今（21）日品木宣言卻突發會員信，表示百貨專櫃將於5月31日停止服務，未來將網路電商官方通路繼續販售商品，意味著品木宣言將從百貨撤櫃並轉往電商經營。品牌提到，官方提醒會員，即日起將停止會員點數累積，會員點數、生日禮金及生日禮需於5月20前兌換完畢，避免會員權益受影響。品木宣言發布會員信表示，因品牌通路營運策略調整，​百貨專櫃將於5月31日結束服務，未來顧客仍可透過網路官方通路選購商品，並感謝一路以來對品木宣言的支持與陪伴，「期待未來能在官方線上通路繼續為您服務」。官方稍早也在臉書發文公告，「我們將告別百貨櫃點，但不會離開你的生活」，感謝大家一路以來的陪伴，讓品木宣言成為生活中的一部分，「未來也請繼續和我們一起，用植物的力量，好好照顧自己」。對於品木宣言撤櫃的消息，不少網友也表示，「實體沒折扣又沒送東西，效期也說不上好，會被淘汰真的不意外」、難怪現在活動便宜超多的」、「網購方便不用出門送到家又不需看櫃姐臉色，很棒」、「品牌競爭真激烈」、「不勝唏噓」。