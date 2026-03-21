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台北市長蔣萬安今年宣布國中小營養午餐全面免費，當時新北市長侯友宜並未跟進，如今民進黨新北市長參選人蘇巧慧喊要推動，對手李四川今(21)日表態，經過詳細評估若可行，他就會來推動。台北市長蔣萬安1月6日時宣布國中小營養午餐全面免費政策，引發各縣市政府跟進，六都中僅新北市並未跟進，當時新北市長侯友宜解釋，弱勢家庭營養午餐免費已經實施多年，若全面免費會排擠其他教育經費，必須審慎評估跟規劃。蘇巧慧近期拋出要推動新北免費營養午餐政策，李四川說，台北市的免費營養午餐，原則上是經過好幾年的評估，他也經過相當大的評估才建議蔣萬安實施。如果年底他當選，當然也會經過詳細評估，如果可行，會來推動。至於先前李四川競選辦公室質疑蘇巧慧「剛當上立委就想選市長」、「滿腦子想著選舉」，遭質疑不少藍委也投入縣市首長選舉，李四川今再度澄清，他的規律是「活在當下」。現在什麼樣的角色，就扮演什麼角色的工作，對於別人所有的狀況，只要把自己的角色扮演好，他的選擇，「我不以置評」。