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面對極端氣候挑戰，民間搜救團體已成為守護民眾生命財產的第一線。立法委員何欣純今（21）日上午出席梧棲舉辦的「三棲救援技能發展協會水域搜救戰力操演」，感佩民間英雄不分晝夜、冒險投入的無私付出。為實質減輕救難團體負擔，何欣純說，推動「救災救難車輛免徵燃料費」政策，目前已獲得交通部與內政部消防署初步共識，將朝免徵方向規劃，讓民間救援能量持續壯大。何欣純表示，三棲救援技能發展協會雖然立足台中，但救援服務範圍遍及全台，「哪裡有需要，協會就在哪裡」。她強調，政府力量有限、民間力量無窮，近年因應氣候變遷，水域意外與突發災害風險日益增加，提升整體的救援韌性，已是中央與地方政府必須共同面對的重要課題。針對基層救難團體反映的經營壓力，何欣純指出，現行救災救難車輛雖因公益性質免徵牌照稅，卻仍須負擔沉重的燃料費。為此，她先前已與立委李坤城、劉建國共同召開跨部會協調會，要求交通部與內政部消防署研商對策。目前相關單位已形成共識，將先由消防署會同各縣市消防局盤點現有車輛，後續由交通部推動免徵燃料費制度，期盼從制度面為民間團體減壓，讓資源能回流至裝備更新與人員訓練。何欣純強調，民間救難團體是台灣防救災體系中不可或缺的一環，地方政府不該只在災害發生時才看見他們的存在，更應在平時就將制度、資源與支持建構完善。她承諾，未來如在台中市府主政，將成為第一線救災夥伴最堅強的後盾，透過公私協力，全面提升台中的防救災能量，守護市民安全。