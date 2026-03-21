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美國伺服器大廠美超微（Supermicro，SMCI），其共同創辦人廖益賢（Yih-Shyan Patrick Liaw）及台籍高層、承包商共3人，近日遭美國司法部以涉嫌違反出口管制法，協助走私AI技術、產品到中國為由起訴，廖益賢和孫姓承包商皆已被捕。財信傳媒董事長謝金河21日在臉書發文，分析此次美超微走私事件，不只震驚華爾街、讓美超微股價暴跌，也衝擊到整個AI生態系，更示警黃仁勳、超微（AMD）董事長蘇姿丰等人亦需要留意。謝金河回憶，這場AI革命可以追溯到2023年5月，不久後，美超微也快速崛起，2024年初股價大漲到1229美元，帶動整個伺服器產業股價狂飆，美超微自己市值更飆升到737億美元，大家對於嘉義縣竹崎偏鄉出身的梁見後，是如何在美國闖出一片天，普遍充滿敬意。後來，AI形成一場大規模的產業革命，在多場造勢大會上，黃仁勳都展現對好兄弟的力挺，他和梁見後、蘇姿丰，都成為台灣人在美國成功的AI典範人物。話鋒一轉，謝金河指出，這兩年陸續有聽說美超微的一些負面傳聞，除了假帳風波，都和中國的地下生意有關，所以他特別留意黃仁勳的改變，也慢慢發現輝達想要「腳踩兩條船」的企圖心，這次美超微的共同創辦人廖益賢（Yih-Shyan Patrick Liaw）出事，就算美超微迅速與他切割，傷害卻已難彌補，這對梁見後，黃仁勳，甚至蘇姿丰都是警訊。謝金河警告，這個事件涉案的3人都來自台灣，台灣背地裡有很多企業老闆也在做相同的事，這次川普出手，告訴企業不能游走法律邊緣或鑽漏洞，台灣的執法部門更要硬起來，接下來黃仁勳的中國態度會受到更嚴格檢視，對輝達的股價可能有壓力。