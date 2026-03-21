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中東戰火持續，美軍最強大的第五代匿蹤戰機F-35，疑似傳出遭到伊朗砲火擊傷，引發關注。美國中央司令部澄清戰機是因受損而緊急迫降，但伊朗媒體卻發布畫面宣稱成功鎖定並攔截。對此，前空軍副司令張延廷將軍在政論節目《頭條開講》中分析，F-35雖具備極佳的匿蹤性能，但在長期作戰下，航路規律已逐漸被伊朗掌握，加上紅外線捕捉熱源，這才露出破綻。張延廷指出，F-35這次極可能是被防空砲火的彈片擊傷，而非導彈直接命中，否則以單發動機的構造，一旦引擎或液壓系統毀損將直接墜毀，不可能有迫降的機會，雖然雷達難以偵測匿蹤戰機，但飛機發動機排出的高熱是無法掩蓋的，伊朗利用紅外線偵測系統捕捉熱源，加上目前伊朗領空處於禁航狀態，任何出現在空中的熱點都會立刻暴露身分。除了技術層面追蹤，張延廷表示，伊朗能精準伏擊，靠的是衛星監控、盟友情報交換，甚至是地面哨所監控。因為美軍在中東基地位置固定，只要有人在機場周邊守候，透過望遠鏡就能觀察F-35起飛的數量與掛載武裝，美軍如果為了節省油耗而走捷徑飛行固定航路時，伊朗就能透過大數據分析，在預定時間與空域埋伏。此外，美軍為了避免在密集的作戰空域發生誤擊，有時會開啟「敵我識別器」，這類電子訊號一旦被伊朗截獲並破解密碼，戰機的動態就容易被掌握。