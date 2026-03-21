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民眾黨前主席柯文哲涉入京華城容積獎勵弊案，一審將於26日宣判。柯文哲今(21)日表示，這是一年多的事情，對法官也是壓力，沒證據要辦案有點困難，不應該搞成這樣，希望台灣司法越來越好。民眾黨嘉義市長參選人張啓楷則表示，很多民眾捨不得柯文哲，期待3月26日還他清白。柯文哲今再赴嘉義陪同自家市長參選人張啓楷掃街拜票，針對京華城案將在5天後宣判，柯文哲表示，這個已經一年多的事情，對法官也是壓力，都沒有證據要辦這個案子有點困難，這事情不應該搞成這樣，但他還是看看，希望台灣司法越來越好。張啓楷則說，大家心裡都懸著宣判，但只要去聽庭就知道，檢察官傳的證人後來也推翻講法，相信司法講究證據，期待3月26日還柯文哲清白，他也要謝謝柯文哲，花很多時間幫他助講助選，路上很多民眾也熱情加油、搶拍照，很多人也不捨柯文哲，希望326有較好成果。另外中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬，19日棄保潛逃，將電子腳鐐剪掉，同樣帶電子腳鐐的柯文哲笑說，這還是有可能棄保潛逃，「不過我是不會逃亡，我非常清楚，用我會逃亡理由不讓我參加兒子的畢業典禮，找理由也找好一點，找這個理由大家都不相信」。