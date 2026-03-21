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新北市長選戰最新民調，原本一路穩定領先的國民黨參選人李四川，近期支持度下滑，與民進黨蘇巧慧只差1.1％，選情相當緊張。日前民進黨台北市議員洪健益上名嘴汪潔民的廣播節目《財富旺德福》中，談及李四川的選情，認為他選舉的起手式糟糕、沒幕僚團隊、侯友宜不願意當母雞，洪健益對他氣勢下滑感到遺憾，卻引發媒體人周玉蔻的強烈不滿，認為洪健益此舉是在向李四川獻計，怒問「洪健益跟李四川什麼關係、拿了多少好處」。資深媒體人周玉蔻在臉書發文開砲，洪健益不僅關心李四川參選新北市長的氣勢與民調，還在節目中「拼命獻策」，甚至建議如何爭取新北市長侯友宜的支持，讓她質疑「這怎麼回事？」更直言是否「拿了多少好處」，相當不滿。周玉蔻也在自己的廣播節目中質疑，認為洪健益身為民進黨議員，卻對藍營人選動向過度關心，她強調，在選戰敏感時刻，政治人物的立場與發言，勢必會被放大檢視。事實上，洪健益與李四川過去在政治場合互動頻繁，關係向來不錯。但洪健益在廣播節目中，直言自己和同黨的新北市參選人蘇巧慧並不熟，但他認為此舉是在分析政治選情，並非不挺自家人。